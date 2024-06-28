盤中速報 - 世界(5347)大漲7.2%，報126.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 11:24
世界(5347-TW)28日11:24股價上漲8.5元，報126.5元，漲幅7.2%，成交15,864張。
世界(5347-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶訂單與其提供之產品設計說明，從事製造與銷售積體電路。提供前述產品之封裝與測試服務。提供製造光罩及其設計服務。提供積體電路以及其他晶圓半導體裝置之電腦輔助設計技術服務。
近5日股價下跌6.72%，櫃買市場加權指數下跌0.85%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,160 張
- 外資買賣超：-1,423 張
- 投信買賣超：+2,281 張
- 自營商買賣超：+302 張
- 融資增減：+219 張
- 融券增減：-1,002 張
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