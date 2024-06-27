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鉅亨速報

盤後速報 - 世界(5347)下週(7月4日)除息4.5元，預估參考價113.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06

世界(5347-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。

以今日(6月27日)收盤價118.00元計算，預估參考價為113.5元，息值合計為4.5元，股息殖利率3.81%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

世界(5347-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶訂單與其提供之產品設計說明，從事製造與銷售積體電路。提供前述產品之封裝與測試服務。提供製造光罩及其設計服務。提供積體電路以及其他晶圓半導體裝置之電腦輔助設計技術服務。近5日股價下跌4.33%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 118.00 4.5 3.81% 0.0
2023/07/05 88.3 4.5 5.1% 0.0
2022/07/04 73.3 4.5 6.14% 0.0
2021/08/20 136.0 3.5 2.57% 0.0
2020/07/06 80.9 3.2 3.96% 0.0

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