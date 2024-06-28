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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車(XPEV-US)EPS預估上修至-0.58元，預估目標價為10.62元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 12:15

根據FactSet最新調查，共32位分析師，對小鵬汽車(XPEV-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.59元上修至-0.58元，其中最高估值-0.31元，最低估值-1.66元，預估目標價為10.62元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.31(-0.31)0.171.090.06
最低值-1.66(-1.66)-1.45-1.360.06
平均值-0.75(-0.75)-0.380.010.06
中位數-0.58(-0.59)-0.340.090.06

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值89.57億151.08億208.24億157.83億
最低值53.14億61.57億71.68億157.83億
平均值66.81億103.14億128.86億157.83億
中位數65.21億102.48億129.65億157.83億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入3.36億8.47億32.54億39.88億43.30億

詳細資訊請看美股內頁：
小鵬汽車(XPEV-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSXPEV

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