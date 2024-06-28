鉅亨速報 - Factset 最新調查：Veren Inc.(VRN-US)EPS預估下修至0.64元，預估目標價為10.61元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 12:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Veren Inc.(VRN-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.8元下修至0.64元，其中最高估值1.23元，最低估值0.15元，預估目標價為10.61元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.23(1.23)
|2.3
|2.55
|0.11
|最低值
|0.15(0.15)
|0.48
|0.09
|0.11
|平均值
|0.67(0.68)
|1.3
|1.34
|0.11
|中位數
|0.64(0.8)
|1.16
|1.37
|0.11
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|34.21億
|37.70億
|40.43億
|42.21億
|最低值
|29.80億
|28.53億
|26.31億
|27.68億
|平均值
|32.45億
|34.26億
|34.65億
|34.94億
|中位數
|32.89億
|35.41億
|35.93億
|34.94億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.42
|-3.55
|3.31
|2.01
|0.78
|營業收入
|21.68億
|11.09億
|22.57億
|30.67億
|23.63億
詳細資訊請看美股內頁：
Veren Inc.(VRN-US)
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南方銅業(SCCO-US)EPS預估上修至4.37元，預估目標價為79.76元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車(XPEV-US)EPS預估上修至-0.58元，預估目標價為10.62元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：PACS Group, Inc.(PACS-US)EPS預估下修至1.42元，預估目標價為32.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估上修至1.23元，預估目標價為87.00元。
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇