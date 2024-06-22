鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車(XPEV-US)EPS預估上修至-0.58元，預估目標價為10.62元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-22 12:10
根據FactSet最新調查，共34位分析師，對小鵬汽車(XPEV-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.59元上修至-0.58元，其中最高估值-0.31元，最低估值-1.66元，預估目標價為10.62元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.31(-0.31)
|0.17
|1.09
|0.13
|最低值
|-1.66(-1.66)
|-1.45
|-1.36
|0.06
|平均值
|-0.75(-0.77)
|-0.37
|0.02
|0.1
|中位數
|-0.58(-0.59)
|-0.31
|0.09
|0.1
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|106.32億
|155.08億
|208.24億
|212.17億
|最低值
|53.14億
|61.57億
|71.68億
|157.83億
|平均值
|67.99億
|104.99億
|131.49億
|185.00億
|中位數
|65.72億
|103.04億
|133.92億
|185.00億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|3.36億
|8.47億
|32.54億
|39.88億
|43.30億
詳細資訊請看美股內頁：
小鵬汽車(XPEV-US)
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇