鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇鋐(3017-TW)EPS預估上修至19.71元，預估目標價為842.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 12:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對奇鋐(3017-TW)做出2024年EPS預估：中位數由19.56元上修至19.71元，其中最高估值22.34元，最低估值18.23元，預估目標價為842.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|22.34(22.34)
|35.7
|47.34
|最低值
|18.23(18.23)
|20.79
|25.58
|平均值
|19.89(19.79)
|27.9
|36.79
|中位數
|19.71(19.56)
|27.52
|37.73
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|76,228,000
|109,668,000
|141,764,330
|最低值
|67,491,000
|75,000,000
|88,186,460
|平均值
|71,451,210
|91,163,130
|110,866,480
|中位數
|71,373,760
|88,673,000
|96,093,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|14.11
|11.78
|8.21
|5.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|59,194,356
|56,016,554
|47,332,739
|39,665,534
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3017/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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