鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦媒(8454-TW)EPS預估上修至16.15元，預估目標價為491元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 12:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對富邦媒(8454-TW)做出2024年EPS預估：中位數由16.06元上修至16.15元，其中最高估值16.68元，最低估值15.47元，預估目標價為491元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|16.68(16.68)
|19.9
|23.08
|最低值
|15.47(15.47)
|17.25
|19.45
|平均值
|16.08(16.07)
|18.39
|21.15
|中位數
|16.15(16.06)
|18.32
|20.93
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|123,258,000
|136,600,340
|153,923,600
|最低值
|117,891,000
|131,101,920
|144,458,340
|平均值
|119,579,250
|132,553,450
|148,775,310
|中位數
|119,116,550
|131,722,000
|147,944,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|15.1
|15.72
|18.02
|13.87
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|109,242,918
|103,436,435
|88,396,696
|67,198,104
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8454/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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