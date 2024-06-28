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鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦媒(8454-TW)EPS預估上修至16.15元，預估目標價為491元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 12:10

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對富邦媒(8454-TW)做出2024年EPS預估：中位數由16.06元上修至16.15元，其中最高估值16.68元，最低估值15.47元，預估目標價為491元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值16.68(16.68)19.923.08
最低值15.47(15.47)17.2519.45
平均值16.08(16.07)18.3921.15
中位數16.15(16.06)18.3220.93

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值123,258,000136,600,340153,923,600
最低值117,891,000131,101,920144,458,340
平均值119,579,250132,553,450148,775,310
中位數119,116,550131,722,000147,944,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS15.115.7218.0213.87
營業收入
(單位：新台幣千元)		109,242,918103,436,43588,396,69667,198,104

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8454/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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