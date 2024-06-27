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鉅亨速報

盤後速報 - 富邦媒(8454)下週(7月4日)除息14.8元，預估參考價412.7元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06

富邦媒(8454-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利14.8元。

以今日(6月27日)收盤價427.50元計算，預估參考價為412.7元，息值合計為14.8元，股息殖利率3.46%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

富邦媒(8454-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為一般商品批發零售業。無店面零售業。近5日股價下跌1.16%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 427.50 14.8 3.46% 0.0
2023/08/15 0.0 0.0 0.0% 1.0
2023/06/05 710.0 15.0 2.11% 0.0
2022/06/30 763.0 13.0 1.7% 2.0
2021/07/05 2005.0 10.0 0.5% 3.0

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集中市場加權指數22905.98-0.35%
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