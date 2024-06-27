盤後速報 - 富邦媒(8454)下週(7月4日)除息14.8元，預估參考價412.7元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06
富邦媒(8454-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利14.8元。
以今日(6月27日)收盤價427.50元計算，預估參考價為412.7元，息值合計為14.8元，股息殖利率3.46%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
富邦媒(8454-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為一般商品批發零售業。無店面零售業。近5日股價下跌1.16%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|427.50
|14.8
|3.46%
|0.0
|2023/08/15
|0.0
|0.0
|0.0%
|1.0
|2023/06/05
|710.0
|15.0
|2.11%
|0.0
|2022/06/30
|763.0
|13.0
|1.7%
|2.0
|2021/07/05
|2005.0
|10.0
|0.5%
|3.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 森鉅(8942)次交易(28)日除權息3元，參考價66.33元
- 盤後速報 - 可寧衛(8422)次交易(28)日除息10元，參考價181.0元
- 盤後速報 - 日友(8341)次交易(28)日除息3.8元，參考價95.3元
- 盤後速報 - 至上(8112)次交易(28)日除息4.04元，參考價77.66元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇