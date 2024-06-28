鉅亨速報 - Factset 最新調查：台泥(1101-TW)目標價調升至38.3元，幅度約3.51%
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 12:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對台泥(1101-TW)提出目標價估值：中位數由37元上修至38.3元，調升幅度3.51%。其中最高估值40元，最低估值25元。
綜合評級 - 共有7位分析師給予台泥(1101-TW)評價：積極樂觀3位、保持中立2位、保守悲觀1位。
台泥(1101-TW)今(28日)收盤價為34.4元。近5日股價上漲0.29%，相關水泥工業近5日下跌0.05%，集中市場加權指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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