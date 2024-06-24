盤後速報 - 台泥(1101)下週(7月1日)除息1元，預估參考價33.25元
鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05
台泥(1101-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(6月24日)收盤價34.25元計算，預估參考價為33.25元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.92%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
台泥(1101-TW)所屬產業為水泥工業，主要業務為有關水泥及水泥製品之生產及運銷。有關水泥原料及水泥製品原料之開採製造運銷及附屬礦石之開採經銷。經營有關水泥工業及其附屬事業。近5日股價上漲1.91%，集中市場加權指數上漲3.33%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|34.25
|1.0
|2.92%
|0.0
|2023/07/11
|36.85
|0.49972
|1.36%
|0.0
|2019/08/13
|43.95
|3.305131
|7.52%
|0.7
|2018/07/26
|45.1
|1.5
|3.33%
|1.0
|2017/07/25
|36.0
|1.45
|4.03%
|0.0
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