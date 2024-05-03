興櫃公司去年營收5066億年增3.76% 逾3成EPS逾2元 觀光餐飲最亮眼
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-03 10:33
櫃買中心昨（2）日表示，經統計 112 年度 331 家興櫃公司整體營收總計約 5,066 億元，較 111 年度成長 184 億元，成長幅度約 3.76%，其中觀光餐旅業及其他業之營收分別成長 31% 及 25%，其稅前淨利亦分別成長 43% 及 58%，於各類股族群中表現亮眼。
在每股盈餘 (EPS) 方面，112 年度賺超過一個股本（EPS 超過 10 元）之興櫃公司計有 9 家；EPS 為 5 元以上未達 10 元的公司計有 33 家；2 元以上未達 5 元的公司計有 61 家；合計 103 家公司 EPS 達 2 元以上，占整體興櫃公司 31%，此外，興櫃公司 112 年度獲利公司家數計 210 家，占整體興櫃公司 63%，顯示興櫃市場有許多基本面穩健之公司值得投資人關注。
櫃買中心表示，為服務投資大眾，櫃買網站提供興櫃公司 EPS 排名資訊，投資人於櫃買中心網站 (www.tpex.org.tw）查詢利用。另可至公開資訊觀測站之「財務報表」項下查閱，或至「基本資料」項下查看財務報告電子書，並善用「財務比較 e 點通」（http://mopsfin.twse.com.tw/）及「財務及交易資訊重點專區」，以協助解讀並比較財務資料，作為投資決策參考。
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