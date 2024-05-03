興櫃公司去年營收5066億年增3.76% 逾3成EPS逾2元 觀光餐飲最亮眼

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-03 10:33

櫃買中心昨（2）日表示，經統計 112 年度 331 家興櫃公司整體營收總計約 5,066 億元，較 111 年度成長 184 億元，成長幅度約 3.76%，其中觀光餐旅業及其他業之營收分別成長 31% 及 25%，其稅前淨利亦分別成長 43% 及 58%，於各類股族群中表現亮眼。

在每股盈餘 (EPS) 方面，112 年度賺超過一個股本（EPS 超過 10 元）之興櫃公司計有 9 家；EPS 為 5 元以上未達 10 元的公司計有 33 家；2 元以上未達 5 元的公司計有 61 家；合計 103 家公司 EPS 達 2 元以上，占整體興櫃公司 31%，此外，興櫃公司 112 年度獲利公司家數計 210 家，占整體興櫃公司 63%，顯示興櫃市場有許多基本面穩健之公司值得投資人關注。