〈財報〉Nike下調2025財測 預估Q1營收年減10% 盤後挫逾12%
鉅亨網編譯許家華 2024-06-28 09:04
Nike 周四 (27 日) 盤後下調 2025 全年財測，並預期第一季銷售額將下降 10%，遠大於分析師預估的 3.2% 降幅，係因中國銷售疲軟以及全球消費趨勢「不平衡」，導致其盤後股價重挫 12% 以上。
針對 2025 財年，Nike 目前預期的銷售額將呈現偏中個位數降幅 (先前預期成長 0.9%)。Nike 也預期上半年銷售額將出現高個位數降幅 (先前預期為偏低個位數降幅)。
Nike 財務長 Matthew Friend 表示：「如此規模的復甦需要時間。儘管未來幾季將充滿挑戰，但我們有信心重新定位 Nike，透過更平衡的產品組合使其更具競爭力，從而推動可持續、盈利的長期增長。」
Friend 表示，下調業績預期係因線上銷售放緩、經典鞋類特許經營計劃減少、大中華區「宏觀不確定性增加」，以及 Nike 各個市場「消費者趨勢不平衡」。
Nike 還預計，隨著創新規模擴大和經典特許經營業務的縮減，對批發商的銷售將會放緩。
Nike (NKE-US) 周四盤後重挫 12.27%，報每股 82.64 美元，不含盤後，今年迄今也有 13% 跌幅。
因努力削減成本取得成效，Nike 第四財季獲利高於預期，但營收卻未能達到預期。
Q4 (5/31 止) 財報關鍵業績數據 vs. 華爾街預期 (LSEG 查訪共識)
- EPS：：調整後 1.01 美元 vs. 83 美分
- 營收：年減約 2% 至 126.1 億美元 (去年同期為 128.3 億美元) vs. 128.4 億美元
- 純益：15 億美元，即每股 99 美分 (去年同期為 10.3 億美元，即每股 66 美分)
2024 全財年，Nike 營收 513.6 億美元，與前一年持平，為 Nike 自 2010 年以來最慢的年度銷售成長速度 (不含 Covid-19 大流行時期)。
地區性銷售表現 vs. 華爾街預期 (StreetAccount 查訪共識)
- 中國：18.6 億美元 vs. 17.9 億美元
- 北美：52.8 億美元 vs. 54.5 億美元
- 歐洲、中東和非洲：32.9 億美元 vs. 33.2 億美元
- 亞太和拉丁美洲：17.1 億美元 vs. 17.7 億美元
儘管中國的客流量下降，但該地區的銷售額 18.6 億美元仍超出了華爾街預期的 17.9 億美元，這是該季唯一達到最高預期的地理區域。但 Friend 警告，中國前景恐更疲軟，若非中國天貓市場提前啟動 618 購物假期，中國銷售額可能會低於 Nike 的內部預期。
Friend 表示：「中國市場的促銷力度仍強大，我們會持續謹慎管理 Nike 和其夥伴的庫存。雖然我們對近期前景有所減弱，但長遠來看，我們仍對 Nike 在中國的競爭地位充滿信心。」
Nike 的 Converse 品牌在整體表現上再次表現不佳，該部門營收年減 18% 至 4.8 億美元，主要是由於北美和西歐業務的下滑。
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