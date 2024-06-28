〈財報〉Nike下調2025財測 預估Q1營收年減10% 盤後挫逾12%

鉅亨網編譯許家華 2024-06-28 09:04

Nike 周四 (27 日) 盤後下調 2025 全年財測，並預期第一季銷售額將下降 10%，遠大於分析師預估的 3.2% 降幅，係因中國銷售疲軟以及全球消費趨勢「不平衡」，導致其盤後股價重挫 12% 以上。

針對 2025 財年，Nike 目前預期的銷售額將呈現偏中個位數降幅 (先前預期成長 0.9%)。Nike 也預期上半年銷售額將出現高個位數降幅 (先前預期為偏低個位數降幅)。

Nike 財務長 Matthew Friend 表示：「如此規模的復甦需要時間。儘管未來幾季將充滿挑戰，但我們有信心重新定位 Nike，透過更平衡的產品組合使其更具競爭力，從而推動可持續、盈利的長期增長。」

Friend 表示，下調業績預期係因線上銷售放緩、經典鞋類特許經營計劃減少、大中華區「宏觀不確定性增加」，以及 Nike 各個市場「消費者趨勢不平衡」。

Nike 還預計，隨著創新規模擴大和經典特許經營業務的縮減，對批發商的銷售將會放緩。

Nike (NKE-US) 周四盤後重挫 12.27%，報每股 82.64 美元，不含盤後，今年迄今也有 13% 跌幅。

因努力削減成本取得成效，Nike 第四財季獲利高於預期，但營收卻未能達到預期。

Q4 (5/31 止) 財報關鍵業績數據 vs. 華爾街預期 (LSEG 查訪共識)

EPS：：調整後 1.01 美元 vs. 83 美分

營收：年減約 2% 至 126.1 億美元 (去年同期為 128.3 億美元) vs. 128.4 億美元

純益：15 億美元，即每股 99 美分 (去年同期為 10.3 億美元，即每股 66 美分)

2024 全財年，Nike 營收 513.6 億美元，與前一年持平，為 Nike 自 2010 年以來最慢的年度銷售成長速度 (不含 Covid-19 大流行時期)。

地區性銷售表現 vs. 華爾街預期 (StreetAccount 查訪共識)

中國：18.6 億美元 vs. 17.9 億美元

北美：52.8 億美元 vs. 54.5 億美元

歐洲、中東和非洲：32.9 億美元 vs. 33.2 億美元

亞太和拉丁美洲：17.1 億美元 vs. 17.7 億美元

儘管中國的客流量下降，但該地區的銷售額 18.6 億美元仍超出了華爾街預期的 17.9 億美元，這是該季唯一達到最高預期的地理區域。但 Friend 警告，中國前景恐更疲軟，若非中國天貓市場提前啟動 618 購物假期，中國銷售額可能會低於 Nike 的內部預期。

Friend 表示：「中國市場的促銷力度仍強大，我們會持續謹慎管理 Nike 和其夥伴的庫存。雖然我們對近期前景有所減弱，但長遠來看，我們仍對 Nike 在中國的競爭地位充滿信心。」