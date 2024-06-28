拜登難題 美國藥價10年來漲近40% 遠高於通膨！

鉅亨網編譯許家華 2024-06-28 13:23

根據藥物省錢公司 GoodRx 的數據，自 2014 年以來，美國處方藥的成本增加 37%，遠超過通膨率。

雖然今年物價漲速放緩，但高昂的藥價仍然提高了消費者的自付費用。平均每名美國人每張處方藥自付 16.26 美元。

GoodRx 研究總監 Tori Marsh 表示：「當價格上漲時，最終會轉嫁給消費者，特別是那些購買高免賠額保險或無保險的人，以及自付費用較高的人。」

GoodRx 稱，由於共付額、共同保險和免賠額的上升，患者的自付費用持續增加。過去 10 年，平均個人免賠額接近翻倍，更多保險計畫也增加了藥品等級，導致共付額上升。

與此同時，藥品保險範圍也在縮減。GoodRx 分析 2010 年至 2024 年超過 3700 個 Medicare Part D 計畫發現，藥物覆蓋範圍縮減 19%。

Marsh 稱：「這種影響是三重的 ──藥價上漲、獲取藥物的障礙增加，以及保險範圍縮小。」

根據白宮數據，美國人平均支付的處方藥價格是其他發達國家的 2-3 倍。

藥價問題已成為拜登政府關注的焦點。本周，白宮宣布將降低 64 種 Medicare 受益人用藥的價格，部分患者每日可節省 4593 美元。