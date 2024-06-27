盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大漲5.25%，報342.32美元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 23:00
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間27日22:45股價上漲17.06美元，報342.32美元，漲幅5.25%，成交量1,679,193（股），盤中最高價342.32美元、最低價329.14美元。
美股指數盤中表現
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.6%
- 近 1 月：+1.14%
- 近 3 月：+13.45%
- 近 6 月：+8.12%
- 今年以來：+10.3%
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