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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.06%，報5394.74點

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 00:00

截至台北時間27日11:45，費城半導體下跌57.59點（或1.06%），暫報5394.74點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-5.43%
  • 近 1 月：+4.43%
  • 近 3 月：+12.38%
  • 近 6 月：+29.59%
  • 今年以來：+30.58%

焦點個股

費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領跌。美光科技(MU-US)下跌7.01%；輝達(NVDA-US)下跌2.66%；Wolfspeed公司(WOLF-US)下跌2.09%；科沃(QRVO-US)下跌1.7%；超捷國際(MCHP-US)下跌1.59%。

部分成分股表現相對穩健，艾司摩爾(ASML-US)上漲0.96%；藍博士半導體(RMBS-US)上漲0.54%；英特格(ENTG-US)上漲0.32%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲0.19%；超微半導體(AMD-US)上漲0.12%。

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費城半導體5416.404-0.66%
美光科技133.07-6.53%
輝達124.33-1.64%
Wolfspeed公司22.75-0.96%
科沃111.78-1.81%
超捷國際88.53-1.69%
艾司摩爾1033.161.63%
藍博士半導體56.1050.40%
英特格134.4250.90%
萊迪思半導體56.910.67%
超微半導體157.9250.24%

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