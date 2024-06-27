6月股債齊揚 970檔境外基金平均漲1.05%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-27 19:30

聯準會雖預期 2024 年僅會降息 1 碼，但 2025 年可望降息 4 次，立場鷹中帶鴿，加上 Nvidia、蘋果等巨頭相繼宣布釋出 AI 相關新產品，激勵市場樂觀情緒，6 月股債齊揚，總計 6 月以來金管會證期局核備的 970 檔境外基金平均上漲 1.05%，其中，695 檔股票型基金平均上漲 1.14%，258 檔債券型基金平均上漲 0.87%(理柏資訊，台幣計價至 6/26)。

富蘭克林證券投顧表示，在 AI 熱潮引領下，券商對美股及相關 AI 股票投資前景更加樂觀。而整體來看，預期第三季全球景氣將維持穩健增長，投資人仍需耐心靜待美國通膨降溫及聯準會政策轉向，有利風險性資產多頭續航，潛在的風險則須留意美國選舉、地緣政治和貿易保護主義抬頭的影響，建議以美國平衡型基金及精選收益複合型債券基金為核心，爭取收益之餘也能防禦股市波動風險。

股票部位建議三路並進，看好「創新財」的科技及生技產業型基金，以及「新動力」題材，包括印度和日本股票型基金，目前這兩個國家正位處政策紅利、結構性改革的甜蜜點，並看好 AI 將帶動綠色電力、綠色運算中心需求的全球氣候變遷、基礎建設及公用事業股票型基金，近期震盪提供空手者分批加碼機會。

富蘭克林證券投顧表示，Nvidia 執行長黃仁勳在 6/2(日) 重申下一次工業革命已經展開，整個產業上下游都在為 AI 創新做準備，而 6 月 Computex 也讓各界開始看到 AI 觸角正從雲端走向終端，除了用於訓練和推論的巨大 AI 晶片需求外，愈來愈多家企業開始談論 AI 在終端設備的應用，愈來愈廣泛的 AI 應用將使需求保持強勁，各領域可望持續受惠。故即使美股短線出現回檔修正，也並非壞事，反而提供了投資人逢低進場或定期定額介入的機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華 ‧ 波克認為，一些具長線展望但短期獲利不佳的企業遭市場過度反應正創造了進場機會，此外，隨著越來越多企業採用 AI 來改善營運，我們藉由科技股的股權連結資產與一些能源與電力公用事業標的，參與 AI 浪潮所帶來的廣泛投資機會。

雖聯準會預計年內可能只會降息一次，但由於美國 5 月 CPI 和 PPI 等數據顯示通膨壓力持續減輕，就業市場數據也開始放緩，讓市場仍樂觀期待降息，刺激美國政府債基金上漲 1.7%，而與美債連動性很高的波灣債則上漲 2.41%。