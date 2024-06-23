美銀美林經理人6月調查：樂觀程度達31個月最高 淨加碼醫療與科技股

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-23 10:10

綜合彭博資訊等外電新聞援引 6 月份美銀美林經理人調查報告顯示，受訪經理人的樂觀情緒處於 2021 年 11 月以來，為 31 個月以來最高水準，現金水位更降至 3 年低點，經理人的股票配置仍有淨 39% 加碼，淨加碼佔最高比例的為醫療與科技股。

據調查顯示，近 8 成經理人認為未來一年內將會有兩到三次的降息，多數預計 9 月 18 日將迎來第一次降息，並認為未來一年經濟不會衰退。調查也顯示，從貨幣基金轉出重新配置的資金，將最有利於美國股票，其次為政府債及全球股票。針對美國選舉，經理人認為最能影響美國選舉的政策為貿易政策，其次為地緣政治相關的政策。此外，除持續看好科技股，看好銀行股及高品質債未來表現的比例也大幅攀升。

本月份經理人的股票配置仍有淨 39% 加碼，銀行股則攀升 5% 至淨 10% 加碼，科技股雖略下滑，但仍有淨 20% 的加碼，對公用事業的配置則隨著降息預期而有所改善，由淨 27% 減碼攀升至淨 18% 減碼；對日股則下滑至淨 4% 加碼。此外，對債券的配置雖下滑，但對高品質債的看好度則大幅攀升 8% 至淨 13%。就產業別而言，淨加碼程度最高的為醫療與科技股。

就風險面而言，本月高通膨仍為經理人最關注的尾端風險，其次為地緣政治惡化及美國選舉。而美國商用不動產則為本月最可能的信用風險事件。

就交易面而言，做多科技七雄是最擁擠的交易，放空中國股票居次。以上資料依據彭博資訊，六月份美銀美林經理人調查於 6/7~6/13 進行，對管理 7,210 億美元資產的 238 位經理人進行調查。

資料來源：美銀美林證券，2024/6

富蘭克林證券投顧認為，全球景氣將維持穩健增長，投資人仍須耐心靜待美國通膨降溫及聯準會政策轉向，有利風險性資產多頭續航，潛在的風險則須留意美國選舉、地緣政治和貿易保護主義抬頭的影響。在等待聯準會降息行情之際，建議以美國平衡型基金及精選收益複合型債券基金為核心，爭取收益之餘也能防禦股市波動風險。

股票部位，則看好「創新財」的科技及生技產業型基金，聚焦於 AI PC、AI 手機及 AI 新藥等創新領域的成長潛力，以及「新動力」題材，包括印度和日本股票型基金，目前這兩個國家正位處政策紅利、結構性改革的甜蜜點，並看好 AI 將帶動綠色電力、綠色運算中心需求的全球氣候變遷、基礎建設及公用事業股票型基金，即使歷經第二季反彈，相關類股的評價面仍處長期相對便宜水位，伴隨基本面改善，具備補漲空間。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，攀高的債券殖利率與高股利股都是收益投資具吸引力的標的。AI 題材吸引投資目光，現階段在廣泛市場中找到被低估但具長期成長前景的標的，包括科技、工業與消費等。