研揚布局AI醫療 攜瑞泰生醫合作結腸鏡輔助系統

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-27 19:37

工業電腦廠研揚 (6579-TW) 跨足 AI 醫療領域，宣布與瑞泰生醫合作研發 AI 結腸鏡輔助系統—EndoDASS，這款系統可利用 AI 技術來協助腸胃內視鏡操作的醫檢師，將未來有可能往惡性發展的病灶抓出。

研揚表示，瑞泰生醫是做拋棄式內視鏡及相關醫療軟體的公司，與大型醫療中心及中小型診所都有合作，此次這款 AI 結腸鏡輔助系統，是以研揚的 BOXER-8641AI 系統之底板及模組，搭配瑞泰生醫的軟體來進行開發的解決方案。

研揚 BOXER-8641AI 是台搭載 NVIDIA Jetson AGX Orin 模組的產品，結合 8 核心 ARM 處理器和 NVIDIA Ampere 架構，擁有 1792 個 CUDA 和 56 個 Tensor 核心，算力最高可達 200 個 TOPS。

BOXER-8641AI 不僅對於即時物體偵測、數據加速傳輸和強大嚴苛環境的耐受度，都游刃有餘，整體讓人工智慧效能提升 6 倍，強大的運算速度及推理能力，將檢測功能直接轉接到邊緣端來處理。