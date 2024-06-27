研揚布局AI醫療 攜瑞泰生醫合作結腸鏡輔助系統
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-27 19:37
工業電腦廠研揚 (6579-TW) 跨足 AI 醫療領域，宣布與瑞泰生醫合作研發 AI 結腸鏡輔助系統—EndoDASS，這款系統可利用 AI 技術來協助腸胃內視鏡操作的醫檢師，將未來有可能往惡性發展的病灶抓出。
研揚表示，瑞泰生醫是做拋棄式內視鏡及相關醫療軟體的公司，與大型醫療中心及中小型診所都有合作，此次這款 AI 結腸鏡輔助系統，是以研揚的 BOXER-8641AI 系統之底板及模組，搭配瑞泰生醫的軟體來進行開發的解決方案。
研揚 BOXER-8641AI 是台搭載 NVIDIA Jetson AGX Orin 模組的產品，結合 8 核心 ARM 處理器和 NVIDIA Ampere 架構，擁有 1792 個 CUDA 和 56 個 Tensor 核心，算力最高可達 200 個 TOPS。
BOXER-8641AI 不僅對於即時物體偵測、數據加速傳輸和強大嚴苛環境的耐受度，都游刃有餘，整體讓人工智慧效能提升 6 倍，強大的運算速度及推理能力，將檢測功能直接轉接到邊緣端來處理。
瑞泰生醫表示，以往內視鏡檢測系統的市場，都被歐、日系大廠所獨佔，而經過 4 年的疫情，拋棄式內視鏡來進行腸胃例行檢測的需求量越來越多，因此與研揚共同研發 CP 值高，又能符合醫療院所檢測需求的內視鏡輔助系統。
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