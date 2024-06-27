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鉅亨速報

盤後速報 - 欣陸(3703)下週(7月4日)除息1.5元，預估參考價34.95元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05

欣陸(3703-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(6月27日)收盤價36.45元計算，預估參考價為34.95元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.12%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

欣陸(3703-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為投資。近5日股價下跌1.36%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 36.45 1.5 4.12% 0.0
2023/06/30 30.85 2.5 8.1% 0.0
2022/06/30 28.65 1.68 5.86% 0.0
2021/07/01 27.3 1.4 5.13% 0.0
2020/08/04 13.45 0.5 3.72% 0.0

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