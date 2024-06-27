盤後速報 - 欣陸(3703)下週(7月4日)除息1.5元，預估參考價34.95元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05
欣陸(3703-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(6月27日)收盤價36.45元計算，預估參考價為34.95元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.12%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
欣陸(3703-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為投資。近5日股價下跌1.36%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|36.45
|1.5
|4.12%
|0.0
|2023/06/30
|30.85
|2.5
|8.1%
|0.0
|2022/06/30
|28.65
|1.68
|5.86%
|0.0
|2021/07/01
|27.3
|1.4
|5.13%
|0.0
|2020/08/04
|13.45
|0.5
|3.72%
|0.0
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