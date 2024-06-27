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鉅亨速報

盤後速報 - 聯發科(2454)下週(7月4日)除息30.41元，預估參考價1364.59元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05

聯發科(2454-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利30.41元。

以今日(6月27日)收盤價1395.00元計算，預估參考價為1364.59元，息值合計為30.41元，股息殖利率2.18%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

聯發科(2454-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為多媒體IC 、電腦週邊IC、高階消費性IC、其他特殊應用IC。近5日股價下跌5.39%，集中市場加權指數下跌0.96%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 1395.00 30.40531 2.18% 0.0
2024/01/04 953.0 24.6 2.58% 0.0
2023/06/20 785.0 76.00661 9.68% 0.0
2022/06/23 807.0 73.0011 9.05% 0.0
2021/07/06 957.0 37.0 3.87% 0.0

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