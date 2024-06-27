盤後速報 - 聯發科(2454)下週(7月4日)除息30.41元，預估參考價1364.59元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05
聯發科(2454-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利30.41元。
以今日(6月27日)收盤價1395.00元計算，預估參考價為1364.59元，息值合計為30.41元，股息殖利率2.18%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
聯發科(2454-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為多媒體IC 、電腦週邊IC、高階消費性IC、其他特殊應用IC。近5日股價下跌5.39%，集中市場加權指數下跌0.96%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|1395.00
|30.40531
|2.18%
|0.0
|2024/01/04
|953.0
|24.6
|2.58%
|0.0
|2023/06/20
|785.0
|76.00661
|9.68%
|0.0
|2022/06/23
|807.0
|73.0011
|9.05%
|0.0
|2021/07/06
|957.0
|37.0
|3.87%
|0.0
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