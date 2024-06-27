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鉅亨速報

盤後速報 - 互盛電(2433)下週(7月4日)除息3元，預估參考價50.4元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05

互盛電(2433-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(6月27日)收盤價53.40元計算，預估參考價為50.4元，息值合計為3.0元，股息殖利率5.62%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

互盛電(2433-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為事務機器電腦傳真機之買賣進出口修理及出租業務。電子及機械零組件買賣業務。有(無)線通信傳輸設備之買賣及工程承包、裝設。近5日股價上漲0.38%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 53.40 3.0 5.62% 0.0
2023/07/06 52.9 3.6 6.81% 0.0
2022/07/06 51.2 3.5 6.84% 0.0
2021/08/06 54.6 3.6 6.59% 0.0
2020/07/06 55.8 3.8 6.81% 0.0

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集中市場加權指數22905.98-0.35%
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