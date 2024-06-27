盤後速報 - 互盛電(2433)下週(7月4日)除息3元，預估參考價50.4元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05
互盛電(2433-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(6月27日)收盤價53.40元計算，預估參考價為50.4元，息值合計為3.0元，股息殖利率5.62%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
互盛電(2433-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為事務機器電腦傳真機之買賣進出口修理及出租業務。電子及機械零組件買賣業務。有(無)線通信傳輸設備之買賣及工程承包、裝設。近5日股價上漲0.38%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|53.40
|3.0
|5.62%
|0.0
|2023/07/06
|52.9
|3.6
|6.81%
|0.0
|2022/07/06
|51.2
|3.5
|6.84%
|0.0
|2021/08/06
|54.6
|3.6
|6.59%
|0.0
|2020/07/06
|55.8
|3.8
|6.81%
|0.0
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