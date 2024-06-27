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鉅亨速報

盤後速報 - 可成(2474)下週(7月4日)除息5元，預估參考價223.0元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05

可成(2474-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

以今日(6月27日)收盤價228.00元計算，預估參考價為223.0元，息值合計為5.0元，股息殖利率2.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

可成(2474-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為機殼及內構件各式相關產品之生產、銷售與開發。近5日股價下跌1.52%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 228.00 5.0 2.19% 0.0
2023/12/07 192.5 5.0 2.6% 0.0
2023/06/29 190.0 10.0 5.26% 0.0
2022/09/05 181.0 10.2139 5.64% 0.0
2021/08/31 179.0 12.0 6.7% 0.0

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