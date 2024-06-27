盤後速報 - 可成(2474)下週(7月4日)除息5元，預估參考價223.0元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05
可成(2474-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
以今日(6月27日)收盤價228.00元計算，預估參考價為223.0元，息值合計為5.0元，股息殖利率2.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
可成(2474-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為機殼及內構件各式相關產品之生產、銷售與開發。近5日股價下跌1.52%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|228.00
|5.0
|2.19%
|0.0
|2023/12/07
|192.5
|5.0
|2.6%
|0.0
|2023/06/29
|190.0
|10.0
|5.26%
|0.0
|2022/09/05
|181.0
|10.2139
|5.64%
|0.0
|2021/08/31
|179.0
|12.0
|6.7%
|0.0
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