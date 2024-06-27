盤中速報 - 三商電(2427)急拉3.44%報31.65元，成交1,213張
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:22
三商電(2427-TW)近5分K漲速3.44%，27日09:22報31.65元，成交1,213張，今日漲幅為2.59％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
三商電(2427-TW)近5日股價上漲5.47%，所屬產業為資訊服務業，相關資訊服務下跌1.42%。集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+993 張
- 外資買賣超：+998 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-5 張
- 融資增減：-61 張
- 融券增減：+93 張
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