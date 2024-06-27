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鉅亨速報 - Factset 最新調查：兆豐金(2886-TW)目標價調升至37元，幅度約5.41%

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 12:10

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對兆豐金(2886-TW)提出目標價估值：中位數由37元上修至37元，調升幅度5.41%。其中最高估值43元，最低估值31.1元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予兆豐金(2886-TW)評價：積極樂觀1位、保持中立7位、保守悲觀3位。

兆豐金(2886-TW)今(27日)收盤價為40.15元。近5日股價上漲0.75%，相關金融保險近5日上漲0.07%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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集中市場加權指數22873.09-0.49%
兆豐金40.05-0.50%

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