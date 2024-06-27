鉅亨速報 - Factset 最新調查：兆豐金(2886-TW)目標價調升至37元，幅度約5.41%
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 12:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對兆豐金(2886-TW)提出目標價估值：中位數由37元上修至37元，調升幅度5.41%。其中最高估值43元，最低估值31.1元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予兆豐金(2886-TW)評價：積極樂觀1位、保持中立7位、保守悲觀3位。
兆豐金(2886-TW)今(27日)收盤價為40.15元。近5日股價上漲0.75%，相關金融保險近5日上漲0.07%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估下修至6.4元，預估目標價為150元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：兆豐金(2886-TW)EPS預估下修至2.49元，預估目標價為39元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至26.19元，預估目標價為240元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：仁寶(2324-TW)目標價調升至38.5元，幅度約3.9%
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇