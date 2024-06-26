鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估上修至27.78元，預估目標價為597.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-26 20:10
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2024年EPS預估：中位數由27.4元上修至27.78元，其中最高估值30.44元，最低估值18.42元，預估目標價為597.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|30.44(30.44)
|39.08
|45.03
|最低值
|18.42(18.42)
|25.46
|33.85
|平均值
|26.81(26.73)
|33.33
|39.65
|中位數
|27.78(27.4)
|33.72
|39.53
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|117,016,220
|146,236,480
|165,748,950
|最低值
|107,700,000
|111,603,000
|137,356,690
|平均值
|112,592,050
|128,530,500
|147,710,220
|中位數
|112,851,000
|129,111,060
|145,043,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|17.85
|31.62
|33
|17.24
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|95,179,276
|111,789,791
|105,504,286
|77,759,470
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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