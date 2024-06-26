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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Methanex Corp.(MEOH-US)EPS預估下修至2.57元，預估目標價為58.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 16:00

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Methanex Corp.(MEOH-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.65元下修至2.57元，其中最高估值3.35元，最低估值1.72元，預估目標價為58.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.35(3.35)5.447.92
最低值1.72(1.72)1.444.24
平均值2.53(2.56)4.115.62
中位數2.57(2.65)4.555.16

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值43.26億47.42億40.20億
最低值33.83億36.44億40.02億
平均值38.30億40.25億40.11億
中位數38.37億39.20億40.11億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.15-2.066.344.952.57
營業收入32.84億26.50億44.15億43.11億37.23億

詳細資訊請看美股內頁：
Methanex Corp.(MEOH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMEOH

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