鉅亨速報 - Factset 最新調查：Methanex Corp.(MEOH-US)EPS預估下修至2.57元，預估目標價為58.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-26 16:00
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Methanex Corp.(MEOH-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.65元下修至2.57元，其中最高估值3.35元，最低估值1.72元，預估目標價為58.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.35(3.35)
|5.44
|7.92
|最低值
|1.72(1.72)
|1.44
|4.24
|平均值
|2.53(2.56)
|4.11
|5.62
|中位數
|2.57(2.65)
|4.55
|5.16
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|43.26億
|47.42億
|40.20億
|最低值
|33.83億
|36.44億
|40.02億
|平均值
|38.30億
|40.25億
|40.11億
|中位數
|38.37億
|39.20億
|40.11億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.15
|-2.06
|6.34
|4.95
|2.57
|營業收入
|32.84億
|26.50億
|44.15億
|43.11億
|37.23億
詳細資訊請看美股內頁：
Methanex Corp.(MEOH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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