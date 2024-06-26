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鉅亨速報 - Factset 最新調查：鴻海(2317-TW)EPS預估下修至11.13元，預估目標價為208元

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 20:10

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對鴻海(2317-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.22元下修至11.13元，其中最高估值12.26元，最低估值10.22元，預估目標價為208元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值12.26(11.9)16.0817.44
最低值10.22(10.22)1313.56
平均值11.12(11.12)14.3416.21
中位數11.13(11.22)14.1916.91

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值7,116,393,99010,440,951,4409,730,185,160
最低值6,356,448,0007,214,056,0007,899,175,000
平均值6,656,295,4208,050,007,3508,825,484,740
中位數6,608,380,0007,817,501,0009,217,054,710

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS10.2510.2110.057.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		6,162,221,3596,626,996,7505,994,173,8825,358,023,065

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2317/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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