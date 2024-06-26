基本工資調漲將揭曉 8成3勞方表認同  盼政府解決3大痛點

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-26 14:36

總統賴清德自 520 上任以來剛好屆滿一個月，今（26）日下午即將登場的基本工資諮詢會，賴總統任內的首場，各界無不矚目。根據 1111 人力銀行調查顯示，有高達 90.4% 上班族不滿意目前的薪資待遇，創下調查６年以來新高。同時，調查也直指，全國上班族最期盼政府必須正視解決的 3 大痛點包括：長期薪資停滯不漲 79.2%、國內過高的房價 / 房租 74.1% 以及不斷上升的物價 / 電價 67.4%。

1111 人力銀行發言人曾仲葳表示，「最低工資法」規定，最低工資審議會由勞、資、政、學四方委員代表組成，納入參採指標包括：消費者物價指數年增率 (CPI)、勞工平均薪資年增率、國家經濟發展狀況、國民所得及平均每人所得、家庭收支狀況等，藉由社會對話機制，共同擬定具有共識的最低工資調整方案，以避免勞資雙方隔空喊話無法交集。

面對即將召開的基本工資諮詢會，已有企業團體表態，擔心基本工資調漲後，勞健保跟著調升，導致勞動成本增加，中小企業負擔愈加吃重，恐引發另一波失業潮。

而站在勞方的角度，上班族又是如何看待基本工資調漲呢？根據調查指出，有 82.7% 上班族認同調高基本工資，認為有助於保障弱勢勞工及打工族，但同時卻也擔心引發負面效應，包括物價調漲生活成本墊高 72.9%、人事成本增加而排擠加薪機會 51.3% 以及企業逾缺不補造成工作量增加 44.6%。

曾仲葳表示，主計總處大幅上修今年經濟成長率為 3.94%，創下近 3 年最佳，估計國發會 5 月景氣燈號將再亮出今年第二顆紅黃燈，整體經濟表現看好；不過 CPI 預測值為 2.07%，連續 3 年超過 2% 的通膨警戒線，景氣看似升溫中，但實際情況卻不如表面看起來那麼樂觀。

曾仲葳指出，受到進出口值、台股走勢以及近期市場表現，經濟成長的果實多半集中在科技業和金融業，而任職於其他產業的上班族，卻未享受到經濟成長帶來的好處，反而因為基本工資調漲造成通膨效應緊縮荷包了。

根據 1111 人力銀行「理財現況調查」指出，上班族自評經濟狀況，認為壓力很大勉強打平 38.5%、入不敷出 12.5%、身有負債 18.3%；僅有 26.9% 感到生活有餘裕以及 3.8% 財富自由，說明物價節節攀升，多數上班族要維持生活品質已屬不易，對於入不敷出以及必須還債的人來說壓力更大了！