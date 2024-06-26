頑固分子主動放棄「台獨」立場 是否還會被追究刑責？國台辦這麼說

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-26 10:53

中國國台辦周三（26 日）舉行例行新聞記者會，發言人朱鳳蓮就近來兩岸熱點問題回答記者提問，她表示，倘若頑固分子主動放棄「台獨」立場 ，符合相關規定者，北京可以依法不追究部分刑事責任，甚至全部刑事責任。

香港《經濟導報》記者在記者會上提問，表示對於台灣一些過去曾主張「台獨」、但目前立場已發生轉變的人，北京是否還會追究刑事責任？

對此，朱鳳蓮表示，《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》嚴格依法制定，堅持寬嚴相濟、罰當其罪。「台獨」頑固分子主動放棄「台獨」分裂立場，不再從事「台獨」分裂活動，並且採取措施減輕、消除危害後果或防止危害擴大，符合相關規定者，北京可以依法不追究部分刑事責任，甚至全部刑事責任。

朱鳳蓮說，依法懲治極少數涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的「台獨」頑固分子，是真正維護台海和平穩定、切實保障台灣同胞利益福祉的必要舉動，符合台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意。

朱鳳蓮指出，大陸與台灣同屬一個中國，台灣是中國的一部分，這一事實不容改變，也不可能改變。台灣領導人賴清德所謂「互不隸屬」的論調，是典型「台獨」謬論，既沒歷史法理依據，也不是事實，充分暴露「台獨」禍心。