福華電子攜手多家企業簽署碳權MOU 最快7月完成Verra第三方驗證

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-26 17:37

大同 (2371-TW) 旗下子公司福華電子 (8085-TW)、福華智能今 (26) 日宣布，攜手多家企業共組策略聯盟，簽署碳權合作備忘錄 (MOU)。福華電子董事長洪奇昌指出，最快下個月完成印尼 14.4 萬公傾的森林碳權 Verra 第三方驗證，接著便可進到額度申請階段。

洪奇昌說明，福華電子旗下印尼 14.4 萬公傾的森林碳權正在進行 Verra 碳權申請，Verra 碳權申請可分為三階段，包括註冊、驗證，以及額度申請。福華電子目前已經完成註冊，且進到第二階段的查驗機構驗證，最快下個月就可以完成，並進到第三階段的額度申請。洪奇昌補充，預計申請額度為可望在 3 年內提供 300 萬噸碳權。

洪奇昌進一步表示，待 Verra 碳權額度申請審核通過，取得核發額度後，規劃屆時將會在東南亞的碳權交易所上架，包括新加坡、印尼、馬來西亞、泰國等。洪奇昌指出，這批碳權可以趕上 2026 年 CBAM(歐盟邊境碳稅)，提供企業購買，且可望進一步挹注營收。

此次與福華電子簽署 MOU 的國內企業涵蓋領域多元，有營造業、食品業、製藥業等，洪奇昌表示，希望與企業共組策略聯盟，為福華電子與福華智能在森林碳權的開發與投資上，提供實質的效益。