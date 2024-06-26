瑞士隆奧在台推首檔墮落天使債境外基金 規模達3.6億美元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-26 14:52

瑞士隆奧投資管理今 (26) 日宣布，在台灣推出墮落天使債策略的「瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金」，截至 2024 年 4 月，管理的資產規模已達 3.6 億美元，瑞士隆奧投資管理團隊看好，高利率環境下，將使墮落天使債券的供應增加，進而成為投資者績效的催化劑。

展望下半年，瑞士隆奧投資管理團隊預期，高利率環境和可支配所得的下降將對企業信用評等產生不利影響，特別是具有週期性的消費產業，將使墮落天使債券的供應增加，進而成為投資者績效的催化劑。

至於降息的影響，瑞士隆奧投資管理團隊認為，現在利率已經到頂，降息對接下來的利率走勢預估、企業規劃都是好事，利率下降債券價格反彈回升，有利於已經投資的債券價格回升，對供給量目前則評估沒有太大的影響。

「瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金」是一種與眾不同的高收益債（非投資等級債）策略，投資於從投資等級的債券降評至高收益債（非投資等級債）的全球固定收益市場債券。

「瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金」投資組合包含約 270 檔債券，平均評級為 BB+，截至 2024 年 4 月管理的資產規模達到 3.6 億美元，今年以來投報率 2.4%，近 6 個月、1 年投報率分別為 5.6%、10.8%，優於其他同類型產品。

瑞士隆奧投資團隊指出，在降評時，這類型降評的墮落天使債券價格通常顯著低於同級別的其他債券，但在接下來的 6 到 24 個月內價格會回升，以平均指數報酬分布來看，約有 2% 多來自價格反彈回升貢獻、4% 來自收益率 (Carry)。

瑞士隆奧投資管理為瑞士隆奧集團旗下的資產管理公司，作為一家全球性的財富和資產管理公司，瑞士隆奧已在亞洲經營超過 35 年，為該地區的機構法人、家族與一般零售客戶提供創新且全面性的財富和資產管理服務。