盤後速報 - 華碩(2357)下週(7月3日)除息17元，預估參考價489.0元
鉅亨網新聞中心 2024-06-26 17:05
華碩(2357-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利17元。
以今日(6月26日)收盤價506.00元計算，預估參考價為489.0元，息值合計為17.0元，股息殖利率3.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
華碩(2357-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C 資訊產品(含電腦系統產品、主機板及各類板卡。及智慧型手機等手持裝置等)之設計、研發及銷售。近5日股價上漲2.02%，集中市場加權指數上漲0.52%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/03
|506.00
|17.0
|3.36%
|0.0
|2023/07/04
|312.5
|15.0
|4.8%
|0.0
|2022/07/29
|319.0
|42.0
|13.17%
|0.0
|2021/08/02
|351.0
|26.0
|7.41%
|0.0
|2020/06/24
|246.5
|14.0
|5.68%
|0.0
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