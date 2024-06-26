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鉅亨速報

盤後速報 - 華碩(2357)下週(7月3日)除息17元，預估參考價489.0元

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 17:05

華碩(2357-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利17元。

以今日(6月26日)收盤價506.00元計算，預估參考價為489.0元，息值合計為17.0元，股息殖利率3.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

華碩(2357-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C 資訊產品(含電腦系統產品、主機板及各類板卡。及智慧型手機等手持裝置等)之設計、研發及銷售。近5日股價上漲2.02%，集中市場加權指數上漲0.52%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/03 506.00 17.0 3.36% 0.0
2023/07/04 312.5 15.0 4.8% 0.0
2022/07/29 319.0 42.0 13.17% 0.0
2021/08/02 351.0 26.0 7.41% 0.0
2020/06/24 246.5 14.0 5.68% 0.0

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