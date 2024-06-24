鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至33.24元，預估目標價為540元
鉅亨網新聞中心 2024-06-24 12:10
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對華碩(2357-TW)做出2024年EPS預估：中位數由32.91元上修至33.24元，其中最高估值36.74元，最低估值29.2元，預估目標價為540元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|36.74(36.74)
|41.87
|46.72
|最低值
|29.2(28.56)
|31.51
|37.27
|平均值
|33.44(33.13)
|37.09
|41.99
|中位數
|33.24(32.91)
|36.82
|41.99
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|611,987,800
|733,397,880
|817,359,430
|最低值
|488,126,040
|545,360,530
|586,396,500
|平均值
|547,959,610
|615,576,480
|689,418,700
|中位數
|550,269,000
|611,044,200
|676,959,440
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|21.44
|19.78
|59.98
|35.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|482,314,429
|537,191,932
|535,238,735
|412,780,439
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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