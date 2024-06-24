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鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至33.24元，預估目標價為540元

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 12:10

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對華碩(2357-TW)做出2024年EPS預估：中位數由32.91元上修至33.24元，其中最高估值36.74元，最低估值29.2元，預估目標價為540元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值36.74(36.74)41.8746.72
最低值29.2(28.56)31.5137.27
平均值33.44(33.13)37.0941.99
中位數33.24(32.91)36.8241.99

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值611,987,800733,397,880817,359,430
最低值488,126,040545,360,530586,396,500
平均值547,959,610615,576,480689,418,700
中位數550,269,000611,044,200676,959,440

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS21.4419.7859.9835.76
營業收入
(單位：新台幣千元)		482,314,429537,191,932535,238,735412,780,439

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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