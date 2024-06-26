盤後速報 - 毅嘉(2402)下週(7月3日)除息1.19元，預估參考價34.41元
鉅亨網新聞中心 2024-06-26 17:05
毅嘉(2402-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.19元。
以今日(6月26日)收盤價35.60元計算，預估參考價為34.41元，息值合計為1.19元，股息殖利率3.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
毅嘉(2402-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子塑膠、矽膠字鍵、鍵盤及其組裝。軟性電路版及其組裝。智慧財產權業。近5日股價上漲2.43%，集中市場加權指數上漲0.52%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/03
|35.60
|1.18616
|3.33%
|0.0
|2023/08/24
|37.5
|0.99155
|2.64%
|0.0
|2022/07/29
|14.9
|0.5
|3.36%
|0.0
|2021/07/29
|19.35
|0.5
|2.58%
|0.0
|2020/07/16
|13.8
|0.5
|3.62%
|0.0
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