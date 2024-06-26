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鉅亨速報

盤後速報 - 毅嘉(2402)下週(7月3日)除息1.19元，預估參考價34.41元

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 17:05

毅嘉(2402-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.19元。

以今日(6月26日)收盤價35.60元計算，預估參考價為34.41元，息值合計為1.19元，股息殖利率3.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

毅嘉(2402-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子塑膠、矽膠字鍵、鍵盤及其組裝。軟性電路版及其組裝。智慧財產權業。近5日股價上漲2.43%，集中市場加權指數上漲0.52%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/03 35.60 1.18616 3.33% 0.0
2023/08/24 37.5 0.99155 2.64% 0.0
2022/07/29 14.9 0.5 3.36% 0.0
2021/07/29 19.35 0.5 2.58% 0.0
2020/07/16 13.8 0.5 3.62% 0.0

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