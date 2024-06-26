盤後速報 - 新光鋼(2031)下週(7月3日)除息3元，預估參考價60.2元
鉅亨網新聞中心 2024-06-26 17:05
新光鋼(2031-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(6月26日)收盤價63.20元計算，預估參考價為60.2元，息值合計為3.0元，股息殖利率4.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
新光鋼(2031-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為各種鋼鐵整平裁剪加工買賣。各種鋼構構件製作加工買賣。各種鋼鐵代理報價買賣。近5日股價下跌3.37%，集中市場加權指數上漲0.52%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/03
|63.20
|3.0
|4.75%
|0.0
|2023/07/06
|46.5
|1.0
|2.15%
|0.0
|2022/07/06
|39.3
|4.0
|10.18%
|0.0
|2021/08/10
|75.8
|1.9197
|2.53%
|0.0
|2020/07/15
|24.55
|0.8091
|3.3%
|0.0
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