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鉅亨速報

盤後速報 - 新光鋼(2031)下週(7月3日)除息3元，預估參考價60.2元

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 17:05

新光鋼(2031-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(6月26日)收盤價63.20元計算，預估參考價為60.2元，息值合計為3.0元，股息殖利率4.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

新光鋼(2031-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為各種鋼鐵整平裁剪加工買賣。各種鋼構構件製作加工買賣。各種鋼鐵代理報價買賣。近5日股價下跌3.37%，集中市場加權指數上漲0.52%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/03 63.20 3.0 4.75% 0.0
2023/07/06 46.5 1.0 2.15% 0.0
2022/07/06 39.3 4.0 10.18% 0.0
2021/08/10 75.8 1.9197 2.53% 0.0
2020/07/15 24.55 0.8091 3.3% 0.0

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集中市場加權指數22986.690.48%
新光鋼63.20.16%

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