郭智輝訪美籲支持「台美避免雙重課稅協定」 並延長晶片法租稅優惠

經濟部長郭智輝於 21 日率領企業領袖團訪美，獲美方高度重視，除參加 SelectUSA 外，亦會晤美國行政部門、重要公協會與業者及國會議員。他於此行籲請美國各界支持「臺美避免雙重課稅協定」（ADTA）儘速完成立法，並傳達業者期盼美國擴大延長晶片法租稅抵減優惠的訴求。



郭智輝表示，本次邀請涵蓋半導體及上游材料、ICT、航太等產業企業領袖，一起拜會美國行政部門等，透過企業領袖親身經驗，向美國各界分享其等海外布局的考量，促請美國各界支持「臺美避免雙重課稅協定」儘速完成立法，並傳達我業者期盼美國擴大延長晶片法租稅抵減優惠之訴求。



美國是台灣海外布局重要據點，台灣代表團這次除了是 SelectUSA 最重要代表團之一外，在 SelectUSA 新創競賽中，台灣更是亞洲唯一有業者進入決賽的國家。