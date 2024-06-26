科赫家族買籃網隊股權內幕曝光！《福布斯》：這筆投資並不昂貴

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 16:30

《福布斯》中文版周二 (25 日) 報導，NBA 布魯克林籃網隊老闆、阿里巴巴(BABA-US)(09988-HK) 董事會主席蔡崇信賣出將籃網隊母公司 BSE Global 的 15% 股權，售予科氏工業集團背後的科赫家族，後者對 BSE Global 的投資將大大降低 BSE Global 對籃網隊和紐約自由人隊的槓桿率，這也顯示 NBA 目前的火爆程度。

知情人士表示，科赫家族將向 BSE Global 的所有人蔡崇信、吳明華夫婦及其家族開出 6.88 億美元的支票。BSE Global 目前負債 14.3 億美元，其中 5.5 億是給蔡崇信一家的股東貸款。科赫家族的投資將用於償還 4.92 億美元的股東貸款，剩下的 1.96 億美元將留在 BSE 的資產負債表上。

蔡崇信此次售股對 BSE 的估值為 58 億美元，也就是所謂的投資前估值。投資完成後的估值為 60 億美元。這一投資後估值是《Sportico》週二率先報導揭露的，且報導稱科赫家族將獲得未來出售 BSE 股權時的優先報價權。

這筆交易對 BSE 的估值約為 BSE 營收的 14 倍。由於 BSE 逾 9 成收入來自於籃網隊和球館，因此對於其非控股權益而言，這是一個非常高的倍數。BSE 還擁有籃網隊主場巴克萊中心的營運權。2019 年，蔡崇信為籃網隊和球館營運權支付了 32 億美元，這一數字相當於收入的 10.5 倍。

根據《福布斯》最新估值，籃網隊的價值為 38.5 億美元，在 2022-23 賽季虧損了不少，而巴克萊中心虧損了更多。對於一支職業運動隊的非控股權來說，58 億美元的估值是一個天文數字。

不過，BSE 估值如此之高，主要因為 NBA 即將達成、預估價值達 760 億美元的新媒體版權協議，這一價格比當前協議高出兩倍。NBA30 支球隊目前因為全國媒體轉播權而獲得的平均年收入為 9 千萬美元左右，若新協議簽署，他們將獲得近 3 億美元的年收入。

報導最後指出，也許科赫家族這筆投資並不「昂貴」。