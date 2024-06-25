公股銀首發！土地銀行攜手大自然能源推「綠電價金信託」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-25 17:43

為協助綠電市場健全發展，土地銀行於本（6）月首次攜手大自然能源電業 (股) 公司推出「綠電價金信託」服務，建構發電、售電及購電三方互信交易機制，有效降低綠電交易風險。

隨著全球氣候變遷風險加劇，全球超過 130 個國家及我國承諾加入 2050 淨零碳排 / 淨零排放目標，科技巨擘紛紛以 RE100 百分百再生能源為目標，要求台灣供應鏈企業提高綠電使用比例。

因應淨零碳排趨勢與綠電需求提升，經濟部以電證合一制度打造台灣再生能源憑證（T-REC）及綠電交易平台，近期亦開放太陽光電第二、三型發電廠可進行轉供，即銷售綠電給再生能源業者，再由後者轉售給企業用戶，截至今年 5 月已有 65 家再生能源售電業者取得經濟部許可。

而金融業不只看準綠電市場發展趨勢，同時配合金管會綠色金融行動方案推展綠色金融商品及服務，協助企業發展發電、售電業務，以「綠電價金信託」服務為例，土地銀行在今 (113) 年上半年攜手大自然能源電業 (股) 公司推出「綠電價金信託」機制。大自然能源電業 (股) 公司為經濟部核准許可之再生能源售電業者，自成立以來即提供企業之綠電投資、開發、供應及顧問之專業服務，主要客群為自主減碳目標企業。

為使綠電發電、售電及購電業者間買賣綠電產生的金流能在安全機制下進行，土地銀行居中提供「綠電價金信託」機制，由購電業者將電費匯入土地銀行信託專戶後，土地銀行先行確認用電戶實際用電度數及繳款金額，並同步比對售電業者所提供的用電量明細，經確認無誤後，土地銀行再將售電收入撥款給發電及售電業者，信託資金專款專用，讓發電、售電及購電三方在帳務明確、金流透明情況下完成綠電交易流程，進而降低綠電交易風險。