出國血拼更high啦！行李免稅額35年來首度從2萬調高為3.5萬 6/26生效

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-25 18:07

入境旅客攜帶行李物品免稅額度已近 35 年未調，財政部今 (25) 日宣佈，配合物價指數調升及相關法規調整，的自明 (26）日起提高入境旅客攜帶行李物品免稅額度，自新台幣 2 萬提高為至 3 萬 5000 元。

關務署說明，現行入境旅客攜帶行李物品免稅額度新臺幣 2 萬元係於 78 年訂定，業逾 30 年未檢討，該署參據物價指數、國民所得、國際物價及國際趨勢等因素通盤考量，修正相關辦法，提高免稅額度至 3 萬 5000 元。

另為配合洗錢防制物品出入境申報及通報辦法、關稅法、貨品主管機關相關法規及行政院組織改造，本次併同修正包括：修正機關名稱、增訂入境旅客寄存行李物品如屬洗錢防制法規定應向海關申報者，得以電腦連線傳輸申報資料、修正核定進口貨物完稅價格法據、定明入境旅客攜帶進口行李物品超過限制範圍者，應自入境之翌日起 2 個月內繳驗輸入許可證或相關主管機關核發之許可或證明文件等規定。