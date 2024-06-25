美銀：多重因素利多黃金 金價有望上攻3000美元
鉅亨網新聞中心 2024-06-25 17:10
根據美國銀行的分析，未來 12 至 18 個月內，金價可能飆升至每盎司 3000 美元。
美銀大宗商品策略師 Michael Widmer 表示，投資需求增加、地緣政治緊張局勢、聯準會降息和央行購買等多種因素，可能會增強黃金對投資者的吸引力。
他指出，2023 年，投資人對黃金的需求顯著回升，私人金條囤積和央行收購分別占購買量的 49% 和 43%。不過，黃金 ETF 的管理資產有所下降，從而抑制了整體需求成長。
Widmer 表示：投資資金流入由實體黃金支持的 ETF，以及倫敦金銀市場協會 (LBMA) 交易量的回升，將是黃金「令人鼓舞的第一個信號」。
美國銀行還預測，如果聯準會降息且美元在 2024 年下半年和 2025 年走軟，投資人買盤將推動金價走高。
Widmer 表示，「2024 年第一季非商業購買量增長了約 3%，足以支持 2,200 美元的平均價格。但是如果進一步上升，黃金可能達到 3000 美元。」
此外，Widmer 認為，「對美元在全球經濟中的主導地位和美國貨幣健康狀況的擔憂」可能對黃金有利。 「這應促使更多的央行購買黃金，並可能吸引私人投資者的興趣。」
世界黃金協會 (WGC) 最新的央行調查顯示，貨幣當局對黃金的興趣持續存在。 2023 年，各國央行增加了 1037 噸黃金，這是繼 2022 年高峰 1082 噸之後，有史以來的第二高年度購買量。
調查顯示，29% 的央行受訪者計畫在明年增加黃金儲備，這是自 2018 年調查啟動以來的最高比例。
此外，83% 的央行持有黃金作為其國際儲備的一部分，其中 88% 的央行將其視為長期價值儲存和通膨避險，其次是「危機時期的表現」，占 82%。
Widmer 指出：「雖然各個央行持有黃金的動機可能有所不同，但許多儲備投資組合有一個共同點：美元的份額一直在下降，而黃金持有量卻在增加。」
自 2023 年 1 月以來，中國人民銀行 (PBoC) 實現了外匯存底多元化，並增加了黃金持有量 800 萬盎司（相當於 510 億美元）。此舉將黃金占中國總儲備的比例，從 2022 年 12 月的 3.5%，提高到 2024 年 4 月的 4.9%。
同時，中國持有的美國公債在過去一年暴跌 1020 億美元，於 2024 年 3 月，達到 25 年來的最低點 7670 億美元。
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