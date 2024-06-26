〈貴金屬盤後〉美元、公債殖利率上升 黃金回落 市場等待更多美經濟數據
鉅亨網編譯許家華 2024-06-26 06:17
黃金價格周二 (25 日) 下跌，係受到美元和公債殖利率上漲的衝擊。同時，投資者正等待本周稍晚公布的的美國通膨數據，以窺探聯準會 (Fed) 今年降息的時間點。
美元兌其他貨幣上漲 0.2%，使得黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴，而基準 10 年期公債殖利率也小幅走高。
道明銀行 (TD) 高級大宗商品策略師 Ryan McKay 表示：「各國央行仍有大量實物需求，而且亞洲也還有需求，市場預期聯準會最終仍會降息，所以投資人非常不願意做空黃金。」
根據世界黃金協會的數據，全球實物支持的黃金 ETF 上周流入量為 2.12 億美元，即 2.1 公噸。(全球實物支持的黃金 ETF 流入量是判斷需求的重要類別)
黃金於 5 月 20 日創下 449.89 美元的歷史新高，今年迄今上漲 12%，係因受 Fed 降息預期支撐，加上地緣政治緊張局勢下，各國央行大力購買的支撐。
本周市場焦點在預計周五公布的美國個人消費支出 (PCE) 數據，因為這是 Fed 首選的通膨指標。另外，周四公佈的美國第一季國內生產毛額 (GDP) 也同樣受關注。
芝加哥聯邦 Fed 總裁 Austan Goolsbee 周一受訪時表示，他仍在尋求通膨進一步降溫，這是啟動降息的過程中一部分。
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