金價觸及2440美元再創歷史新高 領漲金屬市場

鉅亨網新聞中心 2024-05-20 13:30

由於中東地緣政治緊張局勢加劇提振了避險需求，周一 (20 日) 亞洲交易中金價創下歷史新高，受金價的提振，整體金屬市場價格都在上揚。

現貨黃金周一上漲近 1%，至每盎司 2440.56 美元的歷史新高，而 6 月到期的黃金期貨則創下每盎司 2444.55 美元的歷史新高。

媒體報導顯示，一架載有伊朗總統 Ebrahim Raisi 和外交部長的直升機周日在惡劣的天氣條件下墜毀。救援工作正在進行中，但伊朗官員表示，他們的生命處於危險之中。

Raisi 被視為伊朗下一任最高領導人的競爭者，也被視為鎮壓國內抗議和實施更多道德法的主要強硬派。

由於擔心以色列和伊朗爆發戰爭，金價在 4 月飆升至歷史新高，儘管這種情況並未成為現實。但中東局勢進一步不穩定的前景，似乎再次提振了黃金。以色列也繼續對加薩地帶進行打擊，導致該地區局勢高度緊張。

在其他地方，俄羅斯和烏克蘭之間的軍事行動增加也支撐了避險需求，因為兩國在周末互相發動了襲擊。

近幾個交易日，交易員加大押注聯準會最早可能在 9 月降息。在上周數據顯示美國 4 月通膨放緩程度大於預期之後，美元下跌、美債上漲，為黃金提供了支撐。

其他貴金屬周一也在上漲。鉑金期貨上漲 0.2%，至每盎司 1096.50 美元，白銀期貨上漲 3.2%，至每盎司 32.285 美元，創 11 年來新高。

帶動漲勢原因除了降息預期外，需求增加和供應緊張 (尤其是工業金屬) 的預期，也提振了價格。