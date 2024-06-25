〈焦點股〉森崴能源正式啟動台電離岸二期工程 漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-25 13:19

森崴能源 (6806-TW) 昨 (24) 日宣布旗下寶崴海事工程打造的「巨人號」抵台，正式啟動台電離岸二期工程，加上台電二期離岸工程認列營收挹注，今 (25) 日無懼台股大盤震盪，開高走高，早盤最高價來到 154.5 元，漲逾半根停板。

森崴能源早盤以 148 元開高走高，盤中最高來到 154.5 元，雖然隨後漲幅稍收斂，但仍漲逾半根停板，站上所有均線，且成交爆量超過 2.1 萬張。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人近日在森崴能源未有太多著墨，上周三大法人合計賣超 205 張，昨日賣超 660 張。

森崴能源昨天宣布旗下子公司寶崴海事工程打造的「巨人號」4000 噸重吊船上周五 (21 日) 已抵台，將展開台電離岸風電二期海上工程施作，執行水下基樁以套管水下基礎安裝、風機、葉片，以及塔架安裝等工程。

台電二期離岸風電工程進度部分，森崴能源指出，子公司富崴能源承攬今、明兩年進入水下基礎結構及風機安裝，預計今年年底前完成水下基礎結構安裝，明年進行風機組裝、葉片、塔架安裝等工程，2025 年底竣工。