挹注高捷小港林園線工程 一銀統籌主辦榮工69.7億元聯貸 超額認參1.42倍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-25 11:33

第一銀行統籌主辦榮工工程新臺幣 49 億元聯貸案，於今 (25) 日完成簽約，該聯貸案為支應榮工工程承攬「高捷小港林園線 RLC01 標土建及設施機電統包工程」專案所需，在各大台、外資金融同業踴躍參與下，最終獲 69.7 億元的額度支持，達目標之 1.42 倍，充分展現金融同業對該公司持續投入國家公共重大建設之認同與肯定，並對其長期發展深具信心。

榮工工程為經營超越一甲子達 68 年的甲級綜合營造商，專精於道路、橋樑、隧道、捷運、LNG 儲槽、機場、水庫、電廠等各類公共工程案、醫院、商辦大樓及 BOT 案等，具豐富之工程實績，多次獲得金質獎、金安獎等殊榮，施工品質頗受肯定；隨公共建設預算逐年增加，加以前瞻基礎建設、台電電網強韌、再生能源等建設持續進行，且現行工程合約多有搭配物價調整機制及政府放寬國外移工申請等，均促該公司未來營運動能可期。

榮工工程為實現企業永續、公司治理、友善環境及幸福職場等責任，2022 年起導入「ESG 永續經營報告書」，本次聯貸案亦以永續觀點置入 ESG 永續指標連結授信條件，透過檢視榮工工程之各項永續績效指標，並視指標達成績效，給予優惠利 / 費率減碼，以接軌國際永續發展趨勢。

第一銀行積極協助推動政府政策，並持續深耕境內、外聯貸市場，於國內市場主辦實績持續名列前茅，於海外聯貸市場亦不斷深耕，今年以來已統籌並完成越南汽車製造銷售龍頭「TRUONG HAI GROUP CORPORATION」(長海集團)5000 萬美元，以及全球頗具規模之車用扣件製造商轉投資之「恒耀 (越南)」5000 萬美元聯貸案簽約，並獲越南知名製糖廠及水產養殖業者委任籌組聯貸案，持續力拓新南向市場。