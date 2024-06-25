〈神盾股東會〉旗下小金雞有5-6家 未來擬陸續IPO
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-25 11:21
IC 設計業者神盾 (6462-TW) 今 (25) 日舉辦股東會，董事長羅森洲表示，神盾正積極脫胎換骨，公司將變成純 IP 公司，旗下有 5-6 家公司也會隨著產品問世、營運狀況好轉，有些未來三年內會逐步將其分割，並朝 IPO 目標邁進。
羅森洲指出，芯鼎 (6695-TW) 今年拿下日本客戶案件，也是首個 ASIC 案件，全年營運可望損益兩平，明年會有不錯表現；安國 (8054-TW) 在三年前就發覺產品沒有競爭力，因此在去年將星河半導體併入安國，就淡出競爭激烈的業務，現階段已經在往正向發展，預期今年就會呈現獲利。
另外，神盾旗下仍有 5-6 家未 IPO 的公司，有幾家今年下半年就會有產品問世，屆時會將其分割出去，如 AI PC 相關產品預計 8 月開始出貨，也希望明年公司就會變成純 IP 公司。
羅森洲補充，自己對神盾策略布局抱持很大的信心，也從來沒有出脫公司股票，也以他當初在美國的公司作為舉例，強調是在被收購後才賣股，未來將持續布局抓緊未來市場趨勢。
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