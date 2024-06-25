〈神盾股東會〉旗下小金雞有5-6家 未來擬陸續IPO

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-25 11:21

IC 設計業者神盾 (6462-TW) 今 (25) 日舉辦股東會，董事長羅森洲表示，神盾正積極脫胎換骨，公司將變成純 IP 公司，旗下有 5-6 家公司也會隨著產品問世、營運狀況好轉，有些未來三年內會逐步將其分割，並朝 IPO 目標邁進。

另外，神盾旗下仍有 5-6 家未 IPO 的公司，有幾家今年下半年就會有產品問世，屆時會將其分割出去，如 AI PC 相關產品預計 8 月開始出貨，也希望明年公司就會變成純 IP 公司。