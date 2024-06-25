廣興顧問創辦人丁湘芹 再奪第18屆「金炬獎」

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-25 11:37

高階人力顧問公司 Superb 廣興顧問創辦人丁湘芹，今 (2024) 年 6 月榮獲第 18 屆金炬獎「十大績優企業」與「十大經理人」，此榮耀在業界蔚為稀有。廣興顧問成立僅五年多的時間，屢屢獲獎。

丁湘芹與廣興顧問 2023 年 9 月甫於行政院副院長鄭文燦手中領取由 OEMA「中華民國傑出企業管理人協會」所主辦的第 22 屆金峰獎「十大傑出企業」與「十大創業楷模」兩項大獎。創辦人暨董事長丁湘芹表示，公司未來的藍圖是「屬於台灣在地的獵頭品牌」以及「開心工作又可以賺錢的環境」、「打造年輕人未來的平台」三個目標。

丁湘芹表示，這一路走來實屬不易，不僅經歷過艱難的草創階段、2019 的新冠肺炎，幫助她度困難的除了正向的態度、就是堅持不放棄的精神。在此期間公司不僅業績逆勢成長，為數百位人選與公司成功媒合，已成為台灣各大金融、高新科技產業的企業合作夥伴。

創辦人丁湘芹的拼命三娘做事態度，吸引許多資深獵頭主管加入。她深諳獵頭產業高手需要舞台，於是著手成立獵頭公司孵化器，攜手與優秀的外商及本土獵頭主管一起開公司、共創事業。丁湘芹表示，身為白手起家的企業家到現在數十人的團隊，經歷過創業辛苦，明白集結眾人之力才能開創新局、邁向國際。所以她整合多年資源，創建獵頭公司孵化器，從開辦公司的資金到訓練，從成立的後台系統到辦公室，甚至於最重要的開拓市場人才與案源，全部到位。

Superb 廣興顧問團隊在金融方面人力資源發掘有 10 年以上經歷，銀行業服務的客戶群體佔估市場 50% 以上，擁有頗高知名度及人才深度交付能力。除了金融產業與高新科技人才尋找是本業，廣興顧問更著眼於深植人力，從内部人化發展培育、人才協助發展公司或外派，將本身垂直整合擴展到橫向同業結盟，搭建同業互助平台形成可資源互補的聯盟。

廣興顧問以台灣為基地、向亞洲布局，服務範圍擴及大中華地區與東南亞；南向延伸到新加坡、馬來西亞、越南、印尼、菲律賓等東協國家，都有駐點人員。2024 年更延攬到兩岸三地和新加坡皆有豐富經驗的專業經理人，成立新公司「廣和顧問」並開拓醫療、快銷、餐飲、製造等新的職能產業服務領域；另一方面，也推行教育公益以行動落實 ESG 理念，打造永續共榮的環境。

連續兩年獲得「金峰獎」、「金炬獎」，這正是展現自我高度要求下得到的認可。如同「峰、炬」二字的寓意，「峰」意指一個企業的經營者要能看得遠，就必須站在山的最高峰；「炬」為火把，能在黑暗與逆流中，帶領員工走向正確的方向。董事長暨創辦人丁湘芹從孤軍奮鬥到戮力前行，得獎只是起步，絕不滿足於現狀。