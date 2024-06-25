〈神盾股東會〉8月起乾瞻併入 明年轉型成純IP公司
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-25 11:53
IC 設計業者神盾 (6462-TW) 今 (25) 日舉辦股東會，董事長羅森洲表示，8 月起會正式將乾瞻併入公司，年底前 Curious 也會加入集團，同時正在整理指紋辨識相關業務，不排除之後進行分割，明年將轉型成純 IP 公司。
羅森洲指出，神盾指紋辨識業務基本上是獲利，現階段營運虧損主要是因為公司養了五、六家未上市公司，未來指紋辨識也有可能分割出去變成小金雞，目前都正在整理中。
至於乾瞻方面，羅森洲看好，7 月換股完成中，8 月就會開始加入營運，也補充先前已將 Die-to-Die (D2D) PHY IP 導入 AI 伺服器晶片，該顆晶片採台積電 5 奈米與 CoWoS 先進封裝製程量產，雙方也攜手開發下一代產品，並在台積電 3 奈米與 CoWoS 製程完成矽驗證。
展望未來，羅森洲預期，小晶片堆疊是大勢所趨，並舉例現階段 I/O Die 僅需要 12 奈米製程，GPU 或 NPU 需要 5 奈米，在後面兩代可能採用 3 奈米、2 奈米等，那未來僅升級 GPU 就好，另外也看好高速傳輸介面 IP 包含 DDR、PCIe 都有蠻大的需求。
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