KPMG安侯建業獲104人力銀行「最佳雇主品牌獎」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-18 19:45

KPMG 安侯建業日前榮獲 104 人力銀行舉辦的首屆《雇主品牌大賞》評選「最佳雇主品牌獎」，在 444 家參選廠商中，成為 46 家獲得此項殊榮的企業之一。KPMG 安侯建業執行長施威銘及人資長張純怡共同出席頒獎典禮。

施威銘表示，KPMG 安侯建業能夠獲得《最佳雇主品牌獎》是對其創造卓越工作環境，以及吸引多元人才方面努力的肯定，未來將持續與同仁一同努力，營造積極參與的職場氛圍、推動更有感的福利措施。

本次評選機制係針對「人才吸引力」及「員工留任力」二大面向進行審核，在「員工留任力」這個部分，張純怡表示，KPMG 多年來一直堅持以人為本，視「人」為重要的資產，相信唯有能帶給員工幸福感的企業才能夠永續經營，為此我們致力於創造健康、友善、數位化的職場環境，不斷優化同仁的工作體驗，希望能讓同仁找到工作與生活的樂趣，並且讓同仁更有熱情投入工作追求職涯的成長。

KPMG 今年更以【Fun 樂趣】為主題，推出一連串的措施，希望多方豐富同仁的職場體驗，例如在五月忙季期間推出 KPMG 專屬夾娃娃機，讓同仁在忙季期間可以紓壓，另有 Happy Friday 活動，在周五下午不定期舉辦各式講座或讓同仁提早下班等等，以及彈性工作模式，讓同仁可以 WFH，提高工作與生活的平衡，進而達到人員留任率提高的目標。

在「人才吸引力」部分，張純怡說明，KPMG 強調「多元」、「包容」的企業文化，願意給予同事不同內容的歷練與選擇，以及暢通的升遷管道，只要有心發展，在 KPMG 絕對可以用專業創造自己的舞台。