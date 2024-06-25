〈焦點股〉「雙A」題材護體 00881開盤半小時成交近萬張

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-25 10:46

國泰台灣 5G+(00881-TW) 以近 1 周 5.09%、近 3 個月 21.13% 的傲人報酬率，穩居台股原型 ETF 冠軍。台股今 (25) 日受到美股賣壓拖累，再度走低，00881 也迎來久違的 25 元以下價位，激勵買盤湧入，開盤半小時成交近萬張，法人建議，AI、APPLE 是長線趨勢，投資人可趁著 00881 股價回檔時加碼布局。

法人分析，成分股均是台灣科技龍頭的 00881，6 月以來強勢表態，連拉 8 根大紅 K，大漲多日終於在昨 (24) 日跟著大盤回檔修正，投資人迎來入場時機，展現逢低加碼的實力，24 日 00881 成交放量至 3 萬張，為盤面交易最熱絡的科技 ETF。

法人表示，00881 除了有第一大成分股台積電 (2330-TW) 的加持，持股高達 8 成是黃仁勳欽點的明牌，甚至在蘋果釋出最新 AI 功能 Apple Intelligence 後，也跟著一眾「蘋概股」起飛再攀高。