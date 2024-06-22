〈熱門股〉除息前趕上車 00919叩關27元周K連九紅

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-22 09:20

群益台灣精選高息 (00919-TW) 本周累計上漲 2.55%，一度站上 27 元，改寫新天價，21 日小跌收在 26.94 元，周 K 仍拉出連九紅。市場法人表示，00919 第五次配息期後公告配 0.7 元，並將在下周一 (6/24) 除息，次次填息與抗跌跟漲的投資契機，吸引投資人趕上車。

加權指數 21 日漲多拉回，觀察 62 檔台股 ETF 僅 10 檔微幅上漲，52 檔都是下跌，不過，00919 單日成交爆出 22 萬 8436 張，成為第一大熱門交易台股 ETF。

理財達人表示，00919 在 2022 年 10 月 20 日以發行價 15 元上市，至 21 日收盤價 26.94 元，其中經過 4 次年化配息率 10% 的配息，今年來含息報酬 24.2% 表現出色，規模也從成立時的 35 億元來到現今的 2286 億元。

高人氣的主要原因在於 00919 過去的穩定的配息紀錄獲得投資人信賴，且 00919 具有平準金機制，讓 ETF 所領到的高額現金股利，不會因為受益人或規模增加而被稀釋，此外，百分百填息率次與不錯的資本利得，息利雙收讓投資人對 00919 深具信心。

財富管理業者表示，觀察台股盤面結構，在本波漲勢過程中，電子權值股與中小型股之間相互輪動，盤面呈現良性輪動，7 月中旬前為財報空窗期，投機氣氛濃厚，建議分批布局具中長期成長潛力的，可逢低買進真正能夠受惠 AI 商機的類股股。